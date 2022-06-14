شاهد .. متصلة : أنا جبت عيل من الحرام وعملت كل الذنوب وعاوزه أتوب.. أعمل إيه ؟.. مبروك عطية يرد عليها بطريقة جعلتها غير قادرة على النطق !!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

وجهت متصلة سؤال جرئي وصادم للدكتور مبروك عطية من متصلة شكت إليه عذاب ضميرها.

وقالت في المكالمة أنها عملت كل الذنوب التي لا يتخيلها وأنها "جابت عيل من الحرام"، وطلبت رأي الدكتور.

ورد عليها بسؤالها: انتي متجوزة.. فقالت له: نعم، فقال لها: إذن فالولد هو ابن جوزك حتى لو جبتيه من الحرام وحتى لو انتي متأكدة إنك جبتيه من الحرام، والنبي حسم الموضوع ده من زمان، لأن الدين يامر بالستر وما عليها إلا التوبة والصدقة.