شاهد .. شخص يعتدي على فتاة حسناء في أحد الطرق الخالية.. وبعد ثوان كانت المفاجأة الذي لم يتوقع أحد حدوثها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر شخص يعتدي على فتاة حسناء في أحد الطرق الخالية.. وبعد ثوان كانت المفاجأة الذي لم يتوقع أحد حدوثها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

وثق مقطع فيديو، قيام شخص بالاعتداء على فتاة في أحد الطرق الخالية بالبرازيل.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص يلاحق فتاة في أحد الطرق الخالية واعتدى عليها.

وخلال سير أحد الباصات وجدوا اعتداء الرجل على الفتاة فنزل منه مجموعة من العمال وأوسعوه ضرباً حتى فر هاربا، تم القبض عليه لاحقاً.