شاهد .. لن تتخيل من هو نجل وائل نور من أميرة العايدي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من بابه الواسع .. والمفاجأة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتخيل من هو نجل وائل نور من أميرة العايدي.. ممثل شهير دخل عالم التمثيل من بابه الواسع .. والمفاجأة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

قد لا يكون نجم أول إلا أن كل أدواره كانت ذات بصمة خاصة به، لم يكن يهتم بكم الأعمال التي يقدمها بقدر اهتمامه بتقديم عمل يضيف لرصيده الفني ويمتع جمهوره، إنه النجم وائل نور الذي غيبه الموت فجأة عن محبيه في مصر والوطن العربي ولكن تبقى أعماله حاضرة.

اسمه بالكامل وائل محمد صلاح الدين مرسي، ولد في 24 أبريل عام 1961، بحي شبرا في القاهرة، في البداية حصل على دبلوم معهد سكرتارية، ولكن شغفه نحو الفن دفعه لإثقال موهبته بالدراسة، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ بعدها تقديم مسيرة فنية في السينما والمسرح والتلفزيون.

تزوج وائل مرتين، المرة الأولى من الفنانة أميرة العايدي، والتي كانت تصغره بـ 12 عاما، ولكن جمعهم قصة، ورزقا بطفلين هما سارة ويوسف، ولكن بعد 7 سنوات وقع الانفصال، واحترف ابنه يوسف التمثيل حاليا ويعد يوسف وائل نور واحد من أبرز النجوم الشباب.

وتزوج وائل للمرة الثانية من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى غادة محمد، والتي تعرف عليها في عام 2006 وهي في آخر سنة لها داخل المعهد العالي للفنون المسرحية، ونشأ بينهما قصة حب رغم وجود فارق كبير في السن، وقالت غادة إنها تعرفت عليه بعد وفاة والديها فأصبح هو بالنسبة لها الأب والأخ والسند.

أنجب وائل من غادة جودي وياسين وكان في انتظار مولوده الثالث حمزة، ولكنه توفي قبل ولادته بـ 9 أيام، وقالت زوجته غادة في تصريحات لها إنه كان في انتظار حمزة ومتلهف لرؤيته لأنه يحب الأطفال، وكان ينوي إنجاب عدد كبير منهم.