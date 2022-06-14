شاهد .. تشوه وجه مشهورة السناب ’’هند القحطاني‘‘ بعد عمليات التجميل…لن تصدقوا كيف أصبحت !! (فيديو مرعب)

انت الان تتابع خبر تشوه وجه مشهورة السناب ’’هند القحطاني‘‘ بعد عمليات التجميل…لن تصدقوا كيف أصبحت !! (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

وظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو يظهر تشوه وجه تعرضت له بعد عملية تجميل في أنفها وكانت منهارة جداً ومشهد تحول شكلها ارعب الجميع.

وكشفت مشهورة مواقع التواصل أن الشعر الذي قامت بزراعته لم يعد موجوداً بسبب عملية التجميل وايضاً كشفت عن تأثر حواجبها.

كما كشفت أن أولادها في غرفة أخرى لكنهم يقومون بزيارتها من فترة لأخرى لكن ملامح الانهيار والحزن كانت بادية على وجهها.

ولم يعرف ما إذا كان خطأ طبي ناجم عن العملية لكنها قالت أنها تعيش على المسكنات التي لا تنفعها بأي شيء والآلام كبيرة خاصة في الجهة اليمنى من الوجه.

وتلقت هند الكثير من التعليقات التي استغربت سبب خضوعها لعملية جراحية أصلاً وتشويهها لوجهها بهذه الطريقة.

البعض الآخر اتهمها أنها تسعى وراء الشهرة لذلك قامت بنشر هذا الفيديو الذي شكل مصدر رعب لجميع من شاهده.