شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الكروي.. نيمار يطرد محمد صلاح ورد ’’ناري‘‘ من النجم المصري صدم الكل !

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الكروي.. نيمار يطرد محمد صلاح ورد ’’ناري‘‘ من النجم المصري صدم الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/14 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى النجم المصري صدمة غير متوقعة من النجم البرازيلي ونجم فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

واستبعد نيمار محمد صلاح من ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام، وقال أن مواطنه ولاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور قد يكون أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وأكد النجم الدولي المصري رغبته العارمة في الفوز بالكرة الذهبية، ليصبح أول إفريقي يحقق ذلك الإنجاز بعد الليبيري جورج ويا.

وقال محمد صلاح في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الرائدة في مجال كرة القدم: "صدمت بترتيبي في عام 2021 (السابع)، وبالنسبة لهذا العام فالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا تحتسب ضدي حتى لو لعبت مباراة جيدة، لكنها لا تلغي كل ما حققته منذ شهور".