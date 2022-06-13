شاهد .. الراقصة صافيناز تصدم الكل وتظهر بفستان شفاف يكشف ماتحته بوضوح على قناة mbc .. اتفرج صورة

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تصدم الكل وتظهر بفستان شفاف يكشف ماتحته بوضوح على قناة mbc .. اتفرج صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت حلقة الراقصة الأرمنية صافيناز خلال استضافتها مع في برنامج يحدث في مصر على أم. بي. سي. مصر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد النشطاء ظهور الراقصة التي أثارت جدلاً واسعاً منذ مشاركتها في فيلم “القشاش”، خصوصاً أنّها أطلّت في برنامج يناقش عادة القضايا السياسية في مصر.

وبحسب موقع انا زهرة فقد آثار فستان صافيناز أزمة قبل ظهورها على الشاشة، إذ اعترضت إدارة القناة على فستانها الشفاف الذي كشف عن صدرها، ورفضت ظهورها بهذا الشكل على شاشتها وطالبتها باستبداله.

وبالفعل، استجابت صافيناز التي حضرت بصحبة والدتها ومدير أعمالها، وقرّرت الاستعانة بـ “بادي” ارتدته أسفل الفستان، حتى لا يكشف عن صدرها بناء على رغبة القناة.

وأكّدت صافيناز خلال اللقاء أنها تتمنى أن تلتقي بالراقصة فيفي عبده. وبالفعل، تلقّت اتصالاً هاتفياً من الراقصة الشهيرة، مؤكدة لها أنّها سوف تحقق لها أمنيتها. ثم التقت بها في استديوهات mbc قبل أن تقدم برنامجها “أحلى مسا”.

يذكر أنّ صافيناز أصبحت حديث الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة بعد إلقاء القبض عليها نتيجة مخالفتها لشروط تعاقدها مع الفندق الذي ترقص فيه. وتردّد أنّه سيتم ترحليها خارج مصر، لكنّها نفت ذلك خلال إطلالتها في البرنامج.