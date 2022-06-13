شاهد .. متصلة : جوزى مدمن ستات ويجبر السكرتيرة على معاشرته أعمل إيه ؟؟ ما قاله مبروك عطية صدم كل المصريين ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر متصلة : جوزى مدمن ستات ويجبر السكرتيرة على معاشرته أعمل إيه ؟؟ ما قاله مبروك عطية صدم كل المصريين ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت إحدى السيدات الدكتور المتخصص بالعلوم الدينية مبروك عطية بسؤال غير متوقع عن زوجها وعلاقاته النسائية.

وقالت إن زوجها مدمن للستات ويجبر السكرتيرات على المعاشرة ويقيم حفلات مجون في بيته، مؤكدة أنها تطلقت منه لسوء خلقه.

وتخوفت من أن تكون ذنوب زوجها سبباً في انتقام الله منه ببناته، لكن الدكتور عطية قال لها: حاشى لله أن ينتقم إلا من المذنب.

وأضاف: يقول ربنا سبحانه وتعالى ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) وقد كان عكرمة صحابياً وابوه أبو جهل عمرة ابن هشام، فنهى النبي أن يسب المسلمون أبو عكرمة كي لا يؤذوا ولده.