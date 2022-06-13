أخبار اليمن : الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في فندق جراند إب

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في فندق جراند إب
تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة إب من إخماد حريق نشب في الخيم الموجودة بالدور الاخير على سطح فندق "جراند إب" وسط المدينة.
وأوضح مدير فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد عبدالله العبدلي، أن الحريق الناجم عن ماس كهربائي، لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.
وأشار العقيد العبدلي إلى ان رجال الدفاع المدني تمكنوا من إطفاء الحريق في زمن قياسي.. لافتاً إلى أن توفر أدوات السلامة في الفندق ساعد كثيرا في محاصرة النيران وبالتالي التقليل من الخسائر.
إلى ذلك أطلع مدير مكتب السياحة بالمحافظة غانم عوسج، على أضرار المادية الناجمة عن الحريق.. داعياً كافة المنشآت السياحية الى اﻹلتزام بتوفير وسائل السلامة والحماية من المخاطر المحتملة.
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