شاهد .. فنانة شهيرة تفجر صاروخ مدوي و تكشف أمام الملأ عن علاقتها السرية بكاظم الساهر والمخفية عن الإعلام ! (صورة)

انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تفجر صاروخ مدوي و تكشف أمام الملأ عن علاقتها السرية بكاظم الساهر والمخفية عن الإعلام ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

خلال لقائها في برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، كشفت الفنانة المصرية صفوة عن الشائعة التي مر عليها 15 سنة وأكثر حول علاقتها بالفنان كاظم الساهر، مشيرة انها كانت تصور مسرحية قاعدين ليه وكانت في ذلك الوقت مطلقة، وصادفت انها كانت تعرف شخصية مهمة من الاسكندرية، وهو قريب الشبه من كاظم الساهر، وكانت تخرج معه وفريق العمل بشكل مستمر.

وأضافت صفوة أن كاظم الساهر قد أصدر بيانًا حينها نفى فيه هذا الخبر، كما أصدرت هي بيانًا نفيت فيه علاقتها بالفنان، مؤكدة أنها ليست من الفنانات التي صدرت عنها شائعات كثيرة، الا ان هناك 4 حسابات تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل، رغم ان ليس لها أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة إنها تزوجت ثلاث مرات ومنها زواج لمدة 18 سنة من مدير أعمالها، الا ان هذا الزواج جعلها تتمنى الموت لأن حياتها معه كانت تعب وشلل حسب وصفها، حيث ان كل ما اجتهدت من أجله طوال حياتها أضاعه زوجها هباء، بعد ان تعرضت للنصب على يد زوجها واكتشفت ذلك بعد الطلاق، بالإضافة إلى علمها بأنها متهمة بالتهرب الضريبي على الرغم من دفعها كامل الرسوم الضريبية بالكامل.

كما تفاجأت بعد طلاقها بأن سيارتها مباعة وكل أرصدتها في البنك مسحوبة، حيث قام زوجها بالتصرف في أموالها وأملاكها بالنيابة عنها، بناء على توكيل عام قدمته له لإدارة أعمالها، وأثر ذلك على نفسيتها بشكل سلبي وتساقط شعرها بالكامل وفقدت رغبتها في الحياة.

كما كشفت صفوة انها جلست في المنزل وعانت من الاكتئاب خلال السنتين ونصف الماضيتين، وفكرت في إنهاء حياتها، كما كانت قد قررت اعتزال التمثيل، لكنها أيقنت ان هذا ليس الوقت المناسب للإعتزال، موضحة أنها عادت إلى الوسط الفني منذ 6 شهور وانتهت من مسلسل وتعمل الآن على فيلم وسوف تقدم مسلسلاً آخر.