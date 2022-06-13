شاهد .. سألوا الفنان المصري حمادة هلال عن سبب ‘‘طرد’’ نسرين طافش واستبدالها بهبة مجدي من مسلسل المداح 2.. فكشف أمراً صادماً لا يعرفه أحد !!

انت الان تتابع خبر سألوا الفنان المصري حمادة هلال عن سبب ‘‘طرد’’ نسرين طافش واستبدالها بهبة مجدي من مسلسل المداح 2.. فكشف أمراً صادماً لا يعرفه أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

قال الفنان حمادة هلال إنه تم استبعاد الفنانة نسرين طافش من مسلسل المداح الجزء الثاني وجاءت بديلًا لها الفنانة هبة مجدي، مشيرًا إلى أن نسرين لم تستبعد من العمل من اساسه.

وقال حمادة أنها لم تُستبعد كما يقول البعض، ولكن كل ما في الأمر أنه لم يحدث اتفاق بينها وبين القائمين على العمل، ولكن لم يكن هناك خلاف أو مشاكل كما أشيع.

وأوضح أن نسرين حل محلها الفنانة هبة مجدي التي قدمت الدور بشكل جيد جدًا، وكذلك ظهرت معهم في الجزء الجديد الفنانة سهر الصايغ وقدمت دور رائع وهو الجنية “مليكة”، مؤكدًا سعادته بالعمل مع سهر وهبة، حيث سبق لهم العمل معًا من قبل وقدما للجمهور أعمال جيدة حققت نجاح كبير.

ومسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.