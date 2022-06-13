دراسة: التعرض لدخان السجائر يضر بالجلد
كشفت دراسة طبية حديثة، أن التعرض لتركيزات النيكوتين الناتجة عن تسربات السجائر المحترقة والسجائر الالكترونية، قد يضر الجلد.
وأجريت الدراسة بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد الأمريكية باستخدام EpiDermTM، وهو نموذج ثلاثي الأبعاد لبشرة الإنسان، وخلايا كيراتينية بشرية مستنبتة.
وتوصل الباحثون إلى تأثير النيكوتين على العضيات الخلوية والميتوكوندريا والبيروكسيسومات، وهي عضيات تحتوي على إنزيمات تشارك في العديد من التفاعلات الأيضية.
وقالت الدكتورة جيوفانا بوزويلوس مختصة في علم الأحياء الخلوي والجزيئي والنمائي من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد:" وجدنا أن التلامس الجلدي مع النيكوتين قد يضعف التئام الجروح، ويزيد من قابلية الإصابة بالتهابات الجلد بسبب انخفاض الاستجابة المناعية، ويسبب الإجهاد التأكسدي في خلايا الجلد".
وبينت الدراسة أن أكثر الأفراد عرضة للإصابة هم أولئك الذين يعانون من أمراض جلدية مثل القرحة المرتبطة بمرض السكري أو القرحة الشريانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : دراسة: التعرض لدخان السجائر يضر بالجلد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.