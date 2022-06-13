شاهد .. الموت يفجع الفنان المصري ’’محمد منير‘‘ بشكل صادم.. والحزن يخيم على جمهوره ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنان المصري ’’محمد منير‘‘ بشكل صادم.. والحزن يخيم على جمهوره ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

توفي الموزع والعازف الألماني العالمي ​رومان بونكا​، أحد أعضاء فرقة الفنان المصري ​محمد منير​، وأعلنت الصفحة الشخصية الخاصة بالعازف خبر وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا.

كما أعلن الفنان محمد منير خبر وفاة رومان بونكا، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي معلنًا وفاة صديقه، قائلًا: "انتقل اليوم إلى رحمه الله الأخ وصديق العمر الفنان الكبير رومان بونكا".



الجدير بالذكر ان رومان بونكا من مواليد مدينة فرانكفورت الألمانية، ولد في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1951.