شاهد .. بعد غياب.. النجمة ’’غادة عبدالرازق‘‘ تُشعل الأنترنت بإطلالة صارخة.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد غياب.. النجمة ’’غادة عبدالرازق‘‘ تُشعل الأنترنت بإطلالة صارخة.. لن تستطيع التعرف عليها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت غادة في الصورة بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأبيض ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

وقدمت غادة عبد الرازق، أحدث أعمالها مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان 2021، وشاركها في البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.