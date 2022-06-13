شاهد .. ليست سماح أنور.. نجمة كبيرة تفجر مفاجأة مدوية بشأن زواجها عرفياً من سمير صبري.. لن تتخيل من هي ؟!

انت الان تتابع خبر ليست سماح أنور.. نجمة كبيرة تفجر مفاجأة مدوية بشأن زواجها عرفياً من سمير صبري.. لن تتخيل من هي ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

على الرغم من أن معظم الأضواء تسلطت نحو سماح أنور بعد رحيل سمير صبري، وسط تساؤلات حول حقيقة زواجها السري منه، إلا أن نجمة شهيرة أخرى دارت حولها التكهنات أيضاً.

الفنانة هي آثار الحكيم، والتي لا يعرف كثيرون أن الشكوك حامت حولها بزواجها في السر من سمير صبري في إحدى مراحل حياته.

من جهتها كشفت الفنانة آثار الحكيم أن قصة علاقتها بالفنان سمير صبري فجأة تصدرت حديث كل الأوساط الفنية وغير الفنية، حول ما إذ كان تزوجا أم لا؟ وما هي حقيقة علاقتهما، هل صداقة أم علاقة عاطفية؟.

وأكدت أنها صديقة الفنان سمير صبري فقط، ولم يتزوجا أم تتم خطبتهما أبدًا، وهم أصدقاء لا أكثر، قالت: "لن أقدم مذكرة تفصيلية فيها أن أمرا كهذا لم يحدث، أو أشرح فيها سر الصداقة الحميمية التي تربطني به".

ولفتت آثار الحكيم إلى أن صداقاتها الدائمة بالرجال ومنذ صغرها كان أصدقاء شقيقها هم أصدقائها وليس من عمرها، ولا يوجد لديها سوى صديقة واحدة فقط خارج الوسط الفني وبقية أصدقائها من الرجال.