شاهد .. أنكشاف أسرار علاقة شاكيرا وبيكيه في السرير .. مذيعة إسبانية تُفجر مفاجأة مدوية للعلن !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر أنكشاف أسرار علاقة شاكيرا وبيكيه في السرير .. مذيعة إسبانية تُفجر مفاجأة مدوية للعلن !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

مزيدٌ من القيل والقال، ينتشر في الصحافة الأجنبيّة، حول علاقة النجمة شاكيرا بلاعب نادي برشلونة الإسباني اللاعب جيراد بيكيه.

بينما يسيطر خبر انفصال شاكيرا وبيكيه على العناوين الرئيسية والأخبار، تقول صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنّ شاكيرا وبيكيه كانت لهما علاقة جيدة “فقط” في السرير.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الزوجين لم يحافظا على كيمياء جيدة خلال فترة الخطوبة. بحسب “ماركا”

ونقلت مقدمة البرامج التلفزيونية “كارمن لومانا” عن بيكيه والمغنية الكولومبية: “كان كلاهما يعاني من مشاكل كثيرة وأثر على حياتهما كزوجين”.

“بيكيه وشاكيرا شعرا بالراحة في السرير فقط”



وأكدت “كارمن لومانا” أن الزوجين لم يعيشا معًا وشعرا بالراحة فقط في موقف واحد، وهو في السرير.



وأوضحت المقدمة التلفزيونية وسيدة الأعمال: “يقولون إن أفضل مكان يلتقي فيه بيكيه وشاكيرا يكون في السرير”.

كما اختتمت حديثها قائلة: “الزواج من لاعب كرة قدم ليس بالأمر السهل”.

كارمن لومانا



جدير بالذّكر أنّ بيكيه والمغنية الكولومبية شاركا بيانًا رسميًا أنهى علاقتهما التي استمرت 12 عامًا.

منذ انفصالهما، ظهرت تقارير وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول سبب الانفصال.

خلال هذه الأسابيع بعد الإتفصال، سيعيش اللاعب في شقة عازب.

والتقت شاكيرا وبيكيه خلال تسجيل أغنية واكا واكا ، نشيد المونديال الذي أقيم في جنوب إفريقيا.



كلاهما لديهما طفلان: ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).