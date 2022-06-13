شاهد .. فنان مصري كبير يفضح شيرين عبدالوهاب أمام الملايين ويلقنها درساً قاسياً لن تنساه أبداً !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر فنان مصري كبير يفضح شيرين عبدالوهاب أمام الملايين ويلقنها درساً قاسياً لن تنساه أبداً !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

أشعلت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب غضب الفنان الشاعر بهاء الدين محمد والذي قرر بدوره أيضًا أن يرد لها الصاع صاعين أمام الملايين، فما الذي حصل؟

البداية كانت مع شيرين عبد الوهاب التى وُجه لها سؤال عبر حسابها على انستجرام من أحد متابعيها عن اغنية ندمت على تقديمها لترد قائلة: “اغنية ماتجرحنيش” للشاعر بهاء الدين محمد.

وهو الأمر الذى أثار غضب الشاعر بهاء الدين محمد والذى قرر يرد عليها عبر صفحته على فيسبوك:

“مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!” .

وتابع بهاء الدين محمد : وحأتكلم بإختصار جدا : المشهد الأول : ..أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر حروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!” .

وأضاف بهاء الدين محمد والمشهد الثانى : رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر إحتراما للعشرة اللى بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة

وأوضح بهاء الدين محمد : المشهد الثالث .. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللى أنا بأحبه وبأحترمه لقيته بيكلمنى نيابه عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دى !!! لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول.

وأشار بهاء الدين محمد الى المشهد الرابع والأخير : أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع إحترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء . ، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها ” .

وأخيرا قال بهاء الدين محمد: وكمان لأول مرة الاقى حد بيحارب نَفسه وبيغلط ف مبدعين إشتركوا ف صناعته !!! .. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تانى وأنتى بتكبرى بس مش ح تعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم”.