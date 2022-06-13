شاهد .. وصية الفنان حسن يوسف قبل وفاته تقشعر لها الأبدان وتُبكي القلوب.. لن تصدق ماذا طلب من أهله أن يفعلوا !

انت الان تتابع خبر وصية الفنان حسن يوسف قبل وفاته تقشعر لها الأبدان وتُبكي القلوب.. لن تصدق ماذا طلب من أهله أن يفعلوا ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

أوصى الفنان الكبير حسن يوسف، بأنه يطلب أن يكتب على قبره آيات قرآنية: وتحديدا ما كُتب على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، بس أنا مش حافظ الآيات، لكن حافظ رقمها في سورة الأنبياء، من الآية 101 حتى الآية 103.

والآيات التي يقصدها حسن يوسف هي قوله تعالى في سورة الأنبياء: "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103)".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف مسلسل "قضاة عظماء ج2" عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالقادر الأطرش، تأﻟﻴﻒ أحمد وليد مارديني وأشرف شتيوي، وبطولة النجوم: أحمد عبدالعزيز، سوزان نجم الدين، طارق الدسوقي، كامل إبراهيم، وشريف عواد وغيرهم.