شاهد .. لبلبة تمنت الزواج بهذا الفنان الشهير !! سألوها فتنهدت وكشفت هويته بكل جرأة أمام الملأ !

انت الان تتابع خبر لبلبة تمنت الزواج بهذا الفنان الشهير !! سألوها فتنهدت وكشفت هويته بكل جرأة أمام الملأ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية الشهيرة لبلبة عن هوية الفنان والمخرج الذي تمنت الزواج به خلال لقائها مقتضب في برنامج أسرار النجوم مع المذيعة إنجي علي، عبر إذاعة نجوم إف إم.

قالت الفنانة عن المخرج الراحل عاطف الطيب وبطريقة أظهرت تنهداتها، إنها لو كانت تتمنى الزواج من أحد في الوسط الفني؛ لكانت ستتزوجه.

أضافت: "هذا المخرج شعر بموهبتي دون أن يعرفني، ورآني في مهرجان كان السينمائي، وكان مؤمناً بفني، ويوجهني، وأحياناً كان يكون قاسياً عليّ، ولم يكن يضحك في وجهي، وكان من الممكن أن أحبه كثيراً، فهو شخصية محترمة جداً، ولكنه كان متزوجاً".

وختمت بالقول: "حينما توفي؛ شعرت بصدمة كبيرة، لأنه كان موهبة ومخرجًا شديد التميز؛ فبسبب فيلم "ليلة ساخنة"، حصلت على جوائز كثيرة من مصر ومن الخارج، الجوائز مهمة؛ لأنها تشعرك أنكِ أدَّيتِ الدور بشكل جيد".

وفي مفاجأة تكشف للمرة الأولى قالت الفنانة للبلبة إن دورها مع عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية"، والذي قدمت خلاله دور والدة الفنان شريف منير، كان مكتوبًا في الأساس للفنانة عبلة كامل: "لم أعرف هذا الموضوع قبل تصوير العمل، وكنت أتمنى العمل معها لأنها ملكة الأداء البسيط الذي يأخذ قلبك".