شاهد .. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يطرد محمد صلاح ورد ’’ناري‘‘ من الفرعون المصري صدم الوسط الكروي !!

انت الان تتابع خبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يطرد محمد صلاح ورد ’’ناري‘‘ من الفرعون المصري صدم الوسط الكروي !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

استبعد نجم الكرة البرتغالية ونادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، النجم المصري وجناح فريق ليفربول محمد صلاح، من دائرة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ورشح كريستيانو رونالدو، 4 لاعبين للمنافسة مستقبلا على الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وبحسب موقع "Elbotola" المغربي، فإن قائد المنتخب المغربي ومدافع يوفنتوس سابقا، المهدي بنعطية، قال في تصريحات صحفية، إن رونالدو، زميله السابق في "اليوفي"، أخبره أنه "عند انتهاء حقبته هو وليونيل ميسي المتوجان بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، فإن الرباعي الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه عثمان ديمبيلي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والبلجيكي إيدين هازارد، سيتنافسون للفوز بالجائزة المرموقة".

ولم يضع رونالدو في اختياراته محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وفتح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، النار على جائزة الكرة الذهبية، حيث وصفها بأنها جائزة سياسية.

واحتل محمد صلاح المركز السابع في ترتيب جوائز الكرة الذهبية 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط انتقادات واسعة.

رد محمد صلاح على رونالدو كان بالانجازات حيث تُوج الفرعون المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2022 والتي تقدمها رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي تهنئة لصلاح على فوزه بالجائزة، بتغريدة تضمنت صورته وهو يحمل الجائزة وعلقت عليها بالقول: "للمرة الثانية تذهب جائزة لاعب العام من رابطة المحترفين الإنجليزية لمحمد صلاح".

وتصدر اللاعب المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفا متساويا مع اللاعب الكوري الجنوبي لنادي توتنهام، هيونغ مين سون.

وكان صلاح أيضا أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر صناعته 13 هدفا على مدار الموسم.

وخسر اللاعب المصري المنافسة على جائزة "EA Sports" للاعب الموسم والتي فاز بها اللاعب البلجيكي لنادي مانشستر سيتي كيفن دي بروين، في حين فاز بتصويت الجماهير والكتاب ليحصد جائزة الكتاب الإنجليز لأفضل لاعب في الموسم.

وحقق صلاح لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم لكنه فشل في الأمتار الأخيرة بتحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وكان من المنتظر أن ينافس اللاعب المصري على جائزة الكرة الذهبية هذا العام لكن عدم تتويجه بالأبطال والدوري جعله بعيدا نوعا ما عن الترشيحات.