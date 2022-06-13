شاهد .. مش هتصدق جمال الفنانة ’’هدى سلطان‘‘ في شبابها.. طلعت أجمل بمليون مرة من كل فنانات مصر ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر مش هتصدق جمال الفنانة ’’هدى سلطان‘‘ في شبابها.. طلعت أجمل بمليون مرة من كل فنانات مصر ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تصدرت الفنانة القديرة هدى سلطان التريند واهتمامات الجمهور بعد تداول صور لها من مرحلة شبابها.

الصورة المتداولة أذهلت الجميع وكشفت عن مقدار جمال الفنانة الراحلة ليمتدحها بعضهم بالقول إنها في زمنها تفوقت في الجمال على أيقونات الجمال كياسمين صبري ومي عز الدين.

هدى سلطان رحلت تحديدا في عام 2006، متأثرة بمرض سرطان الرئة، وتعد واحدة من أشهر مطربي الزمن الجميل، وقدمت عدة أعمال فنية مع كبار نجوم السينما المصرية ومنهم فريد شوقي، رشدي أباظة، عمر الشريف.

من أهم أفلامها: «امرأة في الطريق، السكرية، جعلوني مجرما، كما شاركت في عدة أعمال درامية ومنها: «الليل وآخره، ليالي الحلمية، رد قلبي».

زيجات هدى سلطان

حققت هدى سلطان الفتاة الجميلة شهرة كبيرة، ومع هذه الشهرة غيرة أزواجها عليها، كان أول أزواجها محمد نجيب ولم يستمر زواجهما بسبب الغيرة بعد الشهرة، فطلقها بعد أن أنجبت كبرى بناتها نبيلة، ثم تزوجت المنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي وفشل زواجها للسبب نفسه.

تزوجت بعده فؤاد الأطرش شقيق فريد وأسمهان الأطرش، ثم فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتيها ناهد ومها وعاشت معه 15 عامًا. ثم تزوجت بعده المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

ورغم مرور ما يقرب من 16 عام على رحيل الفنانة هدى سلطان، مازالت تحتل مكانة كبيرة في قلوب جمهورها بكل أعمالها الفنية الخالدة.