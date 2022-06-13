شاهد .. العريس في هذه الدولة يتزوج حماته ويعاشرها قبل ابنتها عدة أيام.. أغرب عادات الزواج في العالم ؟! (ستصاب بالصدمة)

انت الان تتابع خبر العريس في هذه الدولة يتزوج حماته ويعاشرها قبل ابنتها عدة أيام.. أغرب عادات الزواج في العالم ؟! (ستصاب بالصدمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تختلف العادات والتقاليد من دولة الى أخرى وتختلف طقوس الزواج ايضاً بين شعوب العالم، وقد تتباين من بلد إلى بلد داخل البلد الواحد.

وكانت صحيفة أخبار اليوم قد أبرزت بعض طقوس الزواج المنتشرة عند بعض القبايل في دولة الهند، وذلك في أحد أعدادها عام 1950 تحت عنوان "للرجال فقط".

أذ جأت على النحو التالي:

كيف كان يُنظر إلى الرجل قديمًا؟.. وكيف كان تعامله مع النساء في أربعينيات القرن الماضي؟.. دروس قدمتها «أخبار اليوم» في أحد أعدادها عام 1950 تحت عنوان «للرجال فقط».

ولعل أبرز ما عددته الصحيفة في عددها الصادر بتاريخ 2 يوليو 1946 عن الرجال:

الثروة لا تغيرمعادن الرجال لكنها تكشفهم.

ليس زوجا من يعيش على حساب زوجته.

تتجلى عظمة الرجل في عظم المشاكل التي يواجهها ويتغلب عليها.

الرجل العظيم هو الذي يرفع رأسه في وقت الشدائد.

من تقاليد بعض شعوب استراليا أنه إذا قابل الرجل حماته بصق على الأرض.

من عادات بعض قبائل الهند أن الرجل يتزوج حماته قبل الزواج من ابنتها.

ألقى أحد الصحفيين على مسز اليانور روزفلت زوجة رئيس الولايات المتحدة هذا السؤال: ما هي الطريقة التي يستطيع بها الرجل أن يقتحم قلب المرأة بنجاح؟

فأجابت باسمة: أن يتعود على الإصغاء إلى أحاديثها الفارغة ولو أصيب بصداع.

وكان الدرس الأكثر تاثيراً وصدمة من بين هذه الدوس التي اعدتها أخبار اليوم في عددها، هي عادات وطقوس الزواج الموجودة في الهند حيثُ يجب على الرجل أن يتزوج حماته قبل الزواج من ابنتها، وهذه العادة موجودة عند بعض قبائل الهند فقط.