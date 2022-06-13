شاهد .. تعرف على حكاية فنان شهير تسببت أسمهان برحيله برصاصة في الصدر وتزوج تحية كاريوكا ومديحة يسري.. ومفاجأة بشأن من يكون ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية فنان شهير تسببت أسمهان برحيله برصاصة في الصدر وتزوج تحية كاريوكا ومديحة يسري.. ومفاجأة بشأن من يكون ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

ولد الفنان الكبير أحمد سالم في 20 فبراير عام 1910، ورحل عن عالمنا في 10 سبتمبر 1949، عن عمر يناهز 39 عامًا.

وعلى الرغم من الحياة القصيرة التي عاشها، إلا أنه يعد واحدًا من الرعيل الأول في السينما المصرية، فيعود إليه الفضل في فكرة بناء استوديو برأس مال مصري خالص، وهو "ستوديو مصر"، كما أنه أول من نطق بالجملة الإذاعية الشهيرة "هنا القاهرة"، في افتتاح الإذاعة المصرية، هذا إلى جانب كونه ممثلاً ومخرجًا ومنتجًا، فهو مثل حي للقب فنان.

سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة ولكن حبه للطيران تسبب في ترك الهندسة وعاد إلى مصر وهو قائد طيار، وعمل بعد عودته كمهندس طيران في شركات أحمد عبود باشا ولكنه ترك أيضاً الطيران.

بدأ مشواره الإذاعي في الاذاعة المصرية عام 1932 كمدير للقسم العربي، حيث عمل على تقديم أحدث البرامج الاذاعية وأًصبح خلال تلك الفترة أحد أشهر المذيعين في الوطن العربي، طالبه طلعت حرب باشا بإنشاء شركة مصر للتمثيل والسينما وبناء إستديو كبير يكون مصري 100% .

بنى "استديو مصر" على أحدث مستوى في العالم، وقدم أولى تجاربه الإنتاجية من خلال فيلم "وداد" بطولة كوكب الشرق أم كلثوم وأحمد علام، ثم توالت أعماله الإنتاجية في السينما مثل فيلم "لاشين" بطولة حسن عزت وحسين رياض وإخراج فريتز كرامب، والذي تسبب في موجة غضب لدى الحاكم الملكي، وقيل عنه أنه الفيلم السينمائي المصري الوحيد الذي تنبأ صراحة بثورة يوليو قبل قيامها بأربعة عشر عاماً.

قدم مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية أبرزها، "ابن عنتر" و"المنتقم" و"حياة حائرة" و"شمشون" الجبار" و"المستقبل المجهول"، والكثير من الأعمال.

وعلى الرغم أن أحمد سالم عاش حياة قصيرة، حيث رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 39 عاماً، إلا أنه كان يرفع شعار "المرأة أولاً" حيث تزوج 6 مرات منهم 4 فنانات.

تزوج "سالم" للمرة الأولى من سيدة تدعى "خيرية البكري" والتي تزوجها بعد عودته من إنجلترا وهي أم ابنته الوحيدة "نهاد"، ولكن نشبت خلافات بينهما وحدث الانفصال، ثم تزوج في نهاية الثلاثينات من الفنانة أمينة "هانم" البارودي حفيدة الشاعر الكبير محمود سامي البارودي أحد كبار القادة في ثورة 1919 وتم طلاقها بعد عدة سنوات.

تزوج للمرة الثالثة من الفنانة تحية كاريوكا والتي أحبته بجنون، وقيل أنها السبب الرئيسي وراء انفصاله عن زوجته السابقه أمينة البارودي، ولكن هذه الزيجة لم تستمر طويلاً وتم الانفصال بينهما.

تزوج "سمراء النيل" الفنانة مديحة يسري عام 1946 وذلك بعد قصة حب نشأت من خلال مشاركتهما بطولة فيلم "رجل المستقبل"، وقالت عنه: "أحمد سالم الوحيد بين أزواجها الذي لم يخنها".

أحب الفنانة إسمهان وذلك بعد زيارته لمدينة القدس وبسبب غيرته عليها فرض عليها الكثير من القيود التي لم تتحملها، وفي ذات يوم عادت إسمهان متاخرة إلى المنزل لينشب بينهما شجار يقوم على أثرها الفنان أحمد سالم بإشهار السلاح في وجه اسمهان وهو ما جعل صديقتها تتطلب النجدة وتم تبادل اطلاق النيران بين سالم والنجدة فيصاب برصاصة في صدره دخل المستشفى على إثرها ولم يتم استخراج الرصاصة والتي ظلت تؤلمه ليدخل المستشفى مرة آخرى لاستخراج الرصاصة ولكن العملية فشلت ليرحل عن عالمنا عام 1949.

ونشأت أيضاً قصة حب بين سالم والفنانة كاميليا فهو أول من اكتشفها وقدمها في مجال

التمثيل، ولكنه لم يتزوجها بسبب العلاقة بينها وبين الملك فاروق.