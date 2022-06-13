شاهد .. هذا الطفل كبر واصبح في سن الـ 77 عاما.. ممثل مصري شهير حاصل على جائزة افضل نجم .. لن تتخيلو من يكون ؟! (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل كبر واصبح في سن الـ 77 عاما.. ممثل مصري شهير حاصل على جائزة افضل نجم .. لن تتخيلو من يكون ؟! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

هو ممثل وطبيب مصري ولد بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر في 7 أبريل 1945، عيّن يحيى الفخراني نائبًا في مجلس الشيوخ المصري من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

انه الفنان "يحيى الفخراني"، ينوب الفخراني مع سميرة عبد العزيزعن الفن المصري، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وكان عضوًا بارزًا في فريق التمثيل بالكلية.

حصل الفخراني على جائزة أحسن ممثل على مستوى الجامعات المصرية، بعد تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة كممارس عام في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان ينوي التخصص في الأمراض النفسية والعصبية وكان وقتها يعدُّ الفن هواية فقط، ولكنه وقع في دائرة الاحتراف.

في كلية الطب تعرف على د. لميس جابر فتزوجها لتصبح الزوجة والصديقة والشريكة، وهي الآن تعمل طبيبة نساء وولادة وتكتب السيناريوهات بعيدا عن الأضواء، أنجب منها أبناءه" شادي ،طارق".

ومن افلامه عمارة يعقوبيان، حكاية لعبة 2،مبروك وبلبل، الحقيقة اسمها سالم، أرض الأحلام، جريمة في الأعماق، ومن المسلسلات نجيب زاهي زركش، بالحجم العائلي، ونوس، دهشة.