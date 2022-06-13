شاهد .. شاب يتزوج 3 فتيات وفي ليلة واحدة وعندما استخدم خدعة القبعة الزوجية حدث ما لم يخطر على عقل !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر شاب يتزوج 3 فتيات وفي ليلة واحدة وعندما استخدم خدعة القبعة الزوجية حدث ما لم يخطر على عقل !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثبت رجل كونغولي أن الأشياء الجيدة تأتي ثلاث مرات عندما تزوج ثلاثة توائم جميعًا في نفس اليوم، بعد أن قيل إنهم جميعًا تقدموا له في نفس الوقت.

أخبر الرجل الذي يُعرف باسم لويزوعن حفل الزفاف غير التقليدي الذي حدث في جنوب كيفو الواقعة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "New York Post" الأمريكية.

ويقول لويزو: "يبدو أنني كنت أحلم!".

تم بدء خدعة القبعة الزوجية بعد أن التقى الزوج القادم بأحد التوائم الثلاثة، ناتالي، وسرعان ما سقط معها رأسًا على عقب، ومع ذلك أخذت الأمور منعطفًا بعد أن زار رفيقه الناشئ وعرفته على شقيقتيها التوأم، ناديج وناتاشا، اللتين أصبحتا مفتوحتين بنفس القدر بضغوط أخيهما الجديدة.

ثم طرحوا السؤال الكبير، والذي نُقل عن إحدى زوجاته المجهولات قولها عن صفقة ثلاثة مقابل واحد مدى الحياة: "عندما قلنا له أنه يجب أن يتزوجنا جميعًا وصُدم، ولكن لأنه وقع بالفعل في حبنا جميعًا، فلا شيء يمكن أن يوقف خططنا لأننا كنا أيضًا نحبّه".

يقول لويزو، إنه سعيد في النهاية لأنه تخلى عن عائلته ليتزوج ثلاثة توائم معًا.

وأضاف: "عليك أن تخسر شيئًا لتكسب شيئًا آخر".

ويقول: "بالإضافة إلى ذلك، لدى المرء تفضيلاته وطريقته الخاصة في فعل الأشياء".

وأضاف الرجل المتزوج بسعادة: "لذلك أنا سعيد بالزواج من ثلاثة توائم بغض النظر عما يعتقده الآخرون، ولكن كل ما يمكنني قوله هو أن الحب ليس له حدود".