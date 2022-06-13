شاهد .. الموت يفجع النجم المصري ’’طلعت زكريا‘‘ قبل قليل بشكل مؤلم .. والجمهور مصدوم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الموت يفجع النجم المصري ’’طلعت زكريا‘‘ قبل قليل بشكل مؤلم .. والجمهور مصدوم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا تعليقاً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة عمها أحمد زكريا.

وقالت إيمى طلعت زكريا : “عمي أحمد زكريا في ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة”.

وكانت قد كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن تعرض عمها لوعكة صحية من خلال ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها مع عمها: وعلقت: دعواتكم لعمي ربنا يشفيه هو محتاج دعواتكم.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت في الصورة وهي تستعيد ذكريات والدها، بصورة قديمة معه هو وشقيقها، مما نال إعجاب متابعيها.

وأعلنت إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقامت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة: "قريبا عودة الابن الضال".