شاهد .. مذيعة جديدة تظهر على قناة سكاي نيوز وتخطف أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الفتان .. اتفرج صورة !

انت الان تتابع خبر مذيعة جديدة تظهر على قناة سكاي نيوز وتخطف أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الفتان .. اتفرج صورة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تفاجأ مشاهدوا قناة سكاي نيوز الإخبارية بظهور مذيعة جديدة على شاشة القناة، وكان جمالها لافت للأنظار وطريقة تقديمها للأخبار شد انتباه المشاهدين بشكل كبير

والإعلامية الجديدة التي ظهرت على شاشة قناة سكاي نيوز هي المذيعة السودانية "تسابيح مبارك"، والتي انتقلت رسميا من قناة العربية الحدث، إلى قناة سكاي نيوز.

تسابيح مبارك تودع قناة الحدث

أعلنت "تسابيح مبارك"، مطلع الشهر الجاري، في نهاية نشرتها الإخبارية مغادرتها قناة العربية الحدث، وقالت بصوت حزين "كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم ممتنة للجميع وشكراً للجميع وتمنياتي للجميع بالتوفيق وشكراً للحدث.

وسرعان ما تصدر أسم الإعلامية السودانية تسابيح مبارك عمليات البحث في جوجل ، وسط تساؤلات عن سبب خروج تسابيح مبارك من قناة الحدث .

ويبدو أن تسابيح مبارك غادرت قناة الحدث بسبب خلافات بينها وبين الإدارة ، ولم تكتب حسابات الحدث او قيادات القناة أي وداع لها وتقدير لجهودها باستثناء عدد قليل منهم.

وغردت مذيعة الحدث لارا نبهان الزميلة المحترفة والصديقة الغالية. من أفضل وأرقى من عملتُ معهم بالتوفيق لكِ بكل خطوة واعلم أن النجاح حليفك أينما ذهبتِ .

وكتبت تسابيح مبارك ‏سكاي نيوز _sky news رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية إنتزعت مساحتها في فضاء الإعلام ،، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق والسداد ،،شكراً لكم جميعاً لمحبتكم ودعمِكُم وقريباً ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد .

وكانت الإعلامية السودانية “تسابيح مبارك خاطر” قد انضمت إلى قناة العربية، في أغسطس من العام 2018، قادمة من فضائية النيل الأزرق، في أول محطة خارجية لها.

من هي تسابيح مبارك؟

تسابيح مبارك، مذيعة سودانية، والدها الإعلامي الكبير مبارك خاطر، وتبلغ من العمر 33 عاماً، و متزوجه من وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق إبراهيم الميرغني ولديهم أبناء.

درست "تسابيح" الجامعة في ليبيا، وحصلت على شهادة صحافة واعلام. وبعدها عادت للسودان وعملت بقناة النيل الازرق وأكتسبت خلالها شهرة واسعة، وأستطاعت بجمالها وأسلوبها والكاريزما التي تتمتع بها أن تحتل مكانة متقدمة وتصبح من أشهر المذيعين في عالم الإعلام الإخباري في الوطن العربي.