شاهد .. في المشهد الذي تم حذفه.. فاندام يتحرش بالفنانة رانيا يوسف‘‘ في رامز موفي ستار لكن ما فعله رامز جلال خيالي ولم يكن متوقع !

انت الان تتابع خبر في المشهد الذي تم حذفه.. فاندام يتحرش بالفنانة رانيا يوسف‘‘ في رامز موفي ستار لكن ما فعله رامز جلال خيالي ولم يكن متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/13 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار، المُذاع عبر فضائية mbc مصر.

وسخر رامز جلال في بداية تقديمه لحلقة برنامجه من الفنانة رانيا يوسف قائلًا: "أيقونة الإغراء ونجمة البطانة اللي مسيطانا، معانا رانيا يوسف".

وعلق الفنان رامز جلال على ملابس الفنانة رانيا: "الحاجة الوحيدة الحشمة اللي لابساها رانيا يوسف هي الجزمة".

وحمل فاندام صورة رانيا بالبطانة، وبالغ في التغزل بها، قبل أن يطلب رقمها من رامز جلال والذي رفض ذلك بطريقة ساخرة وطلب منه التوقف عن ذلك.

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصغوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصغور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام افي التلثاني على التوالي.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم اغلفن والرياضة والإعلام، منهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عزلائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين