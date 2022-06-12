شاهد .. سعودية تقاضي زوجها بسبب ما يفعله معها دائماً وعندما سأله القاضي عن السبب ؟.. كان الرد الذي جعل القاضي ينفجر ضاحكاً ! !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر سعودية تقاضي زوجها بسبب ما يفعله معها دائماً وعندما سأله القاضي عن السبب ؟.. كان الرد الذي جعل القاضي ينفجر ضاحكاً ! !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الكاتب الصحفي السعودي مشعل السديري عن قصة مقاضاة زوجة لزوجها بسبب عضها عند كل خلاف.

وقال مشغل السديري في مقاله "أكرمكم الله بالعظات لا بالعضات" المنشور في صحيفة "الشرق الأوسط":"في السعودية حدثني موظف يعمل في مكتب أحد القضاة، وقال: اشتكت امرأة على زوجها في المحكمة تقول إن زوجها يقوم بإيذائها وعضها بشدة وعنف عند حدوث أي خلاف بينهما مما سبب لها الأذى النفسي والجسدي".

وأضاف: " ثبت فعلاً أنه عند كل خلاف معها يقوم بعضها حتى تتأدب على حد قوله. سأله القاضي عن سبب هذا الفعل الغريب، فأجابه: بأن هذا جائز شرعاً استناداً إلى الآية (واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن)، فقال له القاضي: يا أيها الغبي تعمل نفسك مفسر زمانك؟!، معنى فعظوهن يعني انصحوهن وأرشدوهن، عضك كلب إن شاء الله... اذهب وخذ زوجتك ولا تكررها أبداً".

وتابع:" الموظف قال إن القاضي أخذ يضحك حتى انتهاء الدوام، بل وأثناء نزوله بالدرج كان يضحك إلى أن ركب السيارة وأغلق الباب".