شاهد .. الفنانة ريم عبدالله نجمة ‘‘مسلسل طاش ما طاش‘‘ ترتدي الحجاب.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة ريم عبدالله نجمة ‘‘مسلسل طاش ما طاش‘‘ ترتدي الحجاب.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة السعودية ​ريم عبدالله​ صورة لها على خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت وهي تُحاول التنكر، اذ ارتدت المنديل الأسود وغطّت القليل من وجهها.



وقد علّقت ريم على الصورة بالقول: "محاولة تنكر بس ماش ".



وكانت قلدت ريم عبدالله مؤخرا الفنانة شمس الكويتية وذلك في البرنامج الكوميدي "ستديو 22".



ريم عبدالله التي تتمتع بموهبة فطرية تجعلها تقلد العديد من المشهورات، أتقنت تقليد مظهر شمس الكويتية وحركاتها وطريقة كلامها، وذلك بتجسيد مقطع كانت نشرته شمس وتداوله المتابعون.