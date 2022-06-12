شاهد .. تعرف على 5 خضروات نستخدمها يومياً تسبب بارتفاع مستويات السكر في الدم ’’بسرعة كبيرة‘‘.. أحذر منها وإليك البديل !!

انت الان تتابع خبر تعرف على 5 خضروات نستخدمها يومياً تسبب بارتفاع مستويات السكر في الدم ’’بسرعة كبيرة‘‘.. أحذر منها وإليك البديل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تنخفض فيها مستويات السكر في الدم وتتدفق استجابةً للقرارات التي تتخذها. لإحباط ارتفاع مستويات السكر في الدم ، يجب ألا تفرط في تناول خمس خضروات - فقد تؤدي إلى ارتفاع المستويات بسرعة كبيرة.

داء السكري من النوع 2 يعني أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا يتم امتصاصه في الخلايا. هذه مشكلة لأن الأنسولين ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. مع حرمانهم من هذه الآلية ، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي بدوره إلى سلسلة من المشاكل.

لحسن الحظ ، يقدم النظام الغذائي وسيلة بديلة لتعديل مستويات السكر في الدم.

المفتاح هو تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لأن بعض العناصر عالية الكربوهيدرات يتم تقسيمها إلى جلوكوز (سكر الدم) بسرعة نسبيًا ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

إن أسوأ المذنبين هو الأطعمة النشوية ، كما يشرح مرض السكري في المملكة المتحدة: "تحتوي جميعها على الكربوهيدرات ، التي تتحلل إلى جلوكوز وتستخدمها خلايانا كوقود.

"المشكلة في بعض الأطعمة النشوية أنها يمكن أن ترفع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة ، مما قد يجعل من الصعب عليك إدارة مرض السكري."

تنصح جمعية السكري الأمريكية (ADA) ، على الرغم من أن الخضراوات هي سلعة صافية ، إلا أنه يجب عليك تناول "بعض" الأصناف النشوية.

يميز ADA الخضروات النشوية التالية:

حبوب ذرة

البازلاء الخضراء

البطاطا الحلوة

يقطين

الموز.

لتحديد الخيارات الأكثر أمانًا ، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) - وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

يجب عليك عمومًا اختيار الخضروات غير النشوية التي تحتل مرتبة أقل في المؤشر الجلايسيمي لأنها تتحلل بشكل أبطأ وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

يشملوا:

قطيفة أو السبانخ الصينية

خرشوف

قلوب الخرشوف

نبات الهليون

ذرة صغيرة

براعم الخيزران

الفول (أخضر ، شمع ، إيطالي)

براعم الفاصوليا

البنجر

كرة قدم

بروكلي

ملفوف (أخضر ، بوك تشوي ، صيني)

جزر.

نصيحة مهمة

بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي ، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس ، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

ومع ذلك ، فإن استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لتحديد ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية يمكن أن يكون مضللاً.

توضح NHS : "الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع ليست بالضرورة غير صحية ، وليست كل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض صحية" .

يتابع الجسم الصحي: "الأطعمة التي تحتوي أو يتم طهيها بالدهون والبروتينات تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات ، مما يقلل من نسبة السكر في الدم".

إذا كنت تأكل فقط الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفع بالدهون ، كما يشير.

"لذلك ، فإن الاعتماد على المؤشر الجلايسيمي وحده ليس طريقة موثوقة لتقرير ما إذا كانت الأطعمة أو مجموعات الأطعمة صحية."

داء السكري من النوع 2 - هل أنت مصاب به؟

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا ذلك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

تشمل الأعراض:

التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول قضيبك أو مهبلك ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

وفقًا لـ NHS ، يجب أن ترى طبيبًا عامًا إذا كان لديك أي من أعراض مرض السكري من النوع 2 أو كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تقول هيئة الصحة: ​​"يمكن للطبيب العام تشخيص مرض السكري. ستحتاج إلى فحص دم ، والذي قد تضطر إلى الذهاب إلى المركز الصحي المحلي الخاص بك إذا كان لا يمكن إجراؤه في عيادة الممارس العام.".