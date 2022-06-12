شاهد .. سألوا النجمة هلا رشدي متى ستتخلى عن الحجاب.. فصدمت الكل بردها الغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر سألوا النجمة هلا رشدي متى ستتخلى عن الحجاب.. فصدمت الكل بردها الغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة هلا رشدي عن رأيها في حالة الجدل المثارة إذا كان الغناء حلالاً أم حراماً؟.

وقالت هلا رشدي في تصريحات تصحفية" مقدرش أجزم إن اللي بعمله صح لكن أتمنى ربنا يوفقني للي فيه الصالح ويبعدني عن كل حاجة ما يبقاش راضي عنها".

وكسفت"هلا رشدي" عن رايها عن الحجاب و قالت: "مستحيل اتخلى عن الحجاب مهما حدث حتي لو عرض عليا دور هام وبدون حجاج سأرفض دون تردد او تفكير ؛ لان الحجاب جزء لا يتجزء من هلا رشدي ولا يمكن ان اتخلى عنه بعد شهرتي