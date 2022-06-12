أخبار اليمن : تحليق مكثف في سماء الحديدة.. و3 غارات على حيس

تحليق مكثف في سماء الحديدة.. و3 غارات على حيسرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 45 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 3 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق مكثف في عدد من المديريات.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في حيس بالإضافة إلى قصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة.

