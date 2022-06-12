أخبار اليمن : حصيلة خروقات قوى العدوان في 6 محافظات يمنية

حصيلة خروقات قوى العدوان في 6 محافظات يمنية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 160 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 72 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، البيضاء، وجبهات الحدود.
وأكد المصدر رصد خرق باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات حول مدينة مأرب.
وبين المصدر أنه تم تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الطينة بمحافظة حجة.
وأشار إلى رصد 67 خرقاً بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة والضالع، وجبهات الحدود.
ولفت المصدر إلى رصد 19 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في حرض والمزرق وبني حسن بمحافظة حجة.
وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة، ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في تبة كاملة والعمود بوادي جارة في منطقة جيزان.
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