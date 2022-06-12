شاهد .. هل تتذكرون ’’عروس كفر الدوار‘‘ ؟؟.. هذا ما فعلته اليوم والذي أصاب كل المصريين بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون ’’عروس كفر الدوار‘‘ ؟؟.. هذا ما فعلته اليوم والذي أصاب كل المصريين بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تحولت حياة الفتاة العشرينية أمنية طارق، التي عُرفت إعلاميًا في مصر باسم عروس كفر الدوار، رأسًا على عقب، بعدما تحولت لحظة عقد قرانها لـ«تريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب توجيه بعض الطلبات والنصائح لعريسها التي دفعت العديد لتوجيه الانتقادات اللاذعة لها.

ولم يمر أسبوع على الأمر، إلا وعادت مُجددًا أمنية طارق عروس كفر الدوار وعريسها، لتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول البعض عدة صور من قناتهما على موقع الفيديوهات «يوتيوب» لنشر مقاطع مصورة والتربح منها، والتي جاءت باسم «بنت طارق».

وتسير كل من أمنية طارق وزوجها على خطى اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزينب، إذ يمتلكان قناة على اليوتيوب، ينشران عليها تفاصيل يومياتهما ومشاركتها مع الجمهور، إلا أن القناة لا تمتلك إلى الآن سوى 2000 مشترك، إذ نشرت من خلالها 14 مقطع فيديو، يعود الأول منهما لعام مضى.

وقالت أمنية طارق، لموقع «هُن»، رداً على زعم البعض باستغلالها حدث عقد القران لتدشين الصفحة والتربح منها، قائلة: «مش كفاية بقى يا جماعة، أنا عملاها من سنة، فعادي نشرت عليها الفيديوهات بتاعت كتب الكتاب مش قصدي أتربح ولا حاجة».

وأضافت عروس كفر الدوار: «مش كفاية بقى، هتربح من إيه ما أنا بنشر كدة كدة فيديوهات والفيديو انتشر جدًا، فطبيعي نشرته على القناة»، مشيرة لاستعداداتها لحفل الزفاف في بداية شهر نوفمبر المقبل: «وقتها في مفاجآت ممكن يتكلموا عنها».



بينما برر عريسها تصريحاته الأخيرة عن عروسه، بتعرضه لصدمة وذهول عقب الواقعة وتصدره للتريند، ما منعه من التعبير عن رأيه فيما حدث بشكل هادئ.

وأضاف أن وجود عدد كبير من وسائل الإعلام كان سببًا في ظهوره متوترًا، وهو ما انعكس على طريقته في الحديث واستخدامه لبعض العبارات غير الموفقة، مثل "طفلة متطفلة".

جاء ذلك خلال بث مباشر ظهر خلاله مع عروسه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار خلالها إلى إنشاء قناة على يوتيوب لنشر يومياته هو وعروسه عليها.



ودعت العروس التي تشجع الزمالك المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي لحضور حفل زفافها، وهو ما لم يوافق عليه العريس ذو الميول الأهلاوية، ليوجه الدعوة بعدها إلى الكابتن محمود الخطيب لحضور فرحه.



كما أبدى العريس رغبته في حضور المطربين رضا البحراوي وأحمد شيبة لحفل زفافه قائلًا: "مش عاوزهم يغنوا.. عاوزهم ييجوا بس ويشرفوني عشان بحبهم".