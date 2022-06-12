شاهد .. مكنتش أتوقع أني أعمل هذا الشيء.. لميس الحديدي تنفعل بشدة على الهواء بسبب فضيحة غير مبسوقة !! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر مكنتش أتوقع أني أعمل هذا الشيء.. لميس الحديدي تنفعل بشدة على الهواء بسبب فضيحة غير مبسوقة !! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

لم تتمالك الإعلامية لميس الحديدي نفسها خلال تعليقها على فيديو متداول لأحد نجوم المنتخب المصري.

الفيديو للنجم" السولية " ، ويظهر فيه وهو يقوم بإلقاء الميدالية التي حصل عليها عقب هزيمة النادي الأهلي أمام نادي الوداد المغربيي.

لميس الحديدي لم تعجبها اللقطة فعلقت: " مكنتش أحب ولا أتوقع أني أعلق على صورة زي دي ولا أن السولية يعمل كده " .

وتابعت الإعلامية " لميس الحديدي " ، خلال برنامج " كلمة أخيرة " ، والمذاع على فضائية " أون تي في " : عمرو السولية قائد في الملعب وأحد أعمدة النادي الأهلي ، والنادي الأهلي معروف باحترامه للقيم في المكسب والخسارة وهي دي الرياضة .

وأردفت : الملعب مكنش محايد وكان فيه ظروف كتير ضدنا ، والاتحاد المصري معرفش يقف بشكل حاسم وقوي عشان يساند نادي الأهلي ، وأنا قدارة أتفهم مشاعر السولية ، بس لازم معترف أن الأهلي لعب وحش ، وده مكنش النادي الأهلي في الملعب .

واسترسلت : الأهلي بيقدر يقف ويصمد مع كل الاستفزازات ، أنا بنتمي للأهلي بس النقد الذاتي مهم جدا ، ولازم نكون وضحين أن كان في تشتيت بس مكنش ينفع لاعب كبير يرمي المدالية .

وتابعت : دي مش أخلاقنا كمصريين أو نجوم للنادي الأهلي ، وناس بتنتمي للأهلي ومباديء الأهلي ، واحنا مثال للاحترام والأخلاق .