شاهد .. بعد تداول أنباء علاقتها العاطفية مع جوني ديب.. المحامية ’’كاميل فاسكيز‘‘ تخرج عن صمتها وتكشف المستور والمخفي عن الكل !

انت الان تتابع خبر بعد تداول أنباء علاقتها العاطفية مع جوني ديب.. المحامية ’’كاميل فاسكيز‘‘ تخرج عن صمتها وتكشف المستور والمخفي عن الكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد تداول أنباء وجود علاقة عاطفية بين جوني ديب ومحاميته كاميل فاسكيز، صرحت محامية جوني ديب، عن حقيقة الأخبار المتداولة حول ذلك، واوقفت ذلك الجدل المثار بكشفها لنوع علاقتها موكلها.

حيث كشفت كاميل في مقابلة مع مجلة people، إن الشائعات التي تدور حولها مع موكلها جوني ديب هي متحيزة ضد المرأة، موضحة انها سعيدة جدًا بعلاقتهما، وانه من غير الاخلاقي لها كمحامية مواعدة العملاء.

وأضافت كاميل: "أنه أمر مؤسف ومخيب للآمال، ولكن في نفس الوقت، تأتي الشائعات بنوع ما مع المنطقية، ولا أستطيع أن أقول أنني فوجئت بكل هذا".

وكانت كاميل لها دور كبير في مساعده الفنان العالمي جوني ديب، في ربح الحكم في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبرهيرد، وقضت هيئة المحلفين بتعويض 15 مليون دولار لصالحه، و2 مليون دولار لـ "هيرد" كتعويضات عن الأضرار.