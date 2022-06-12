شاهد .. طلبوا من بنزيما رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل ولم تكن متوقعة !

انت الان تتابع خبر طلبوا من بنزيما رأيه الصريح بالفرعون المصري محمد صلاح فصدمت إجابته الكل ولم تكن متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تحدث الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن رأيه الصريح في نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح.

وقال بنزيما، في حوار مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "محمد صلاح لاعب موهوب جدا، إنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "صلاح يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم".

وتابع المهاجم الدولي الفرنسي: "من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد".

الجدير بالذكر ان أول نادي كرة قدم لعب فيه كريم بنزيما، كان يبعد 50 ميلاً فقط عن منزله، في برون تيرايلون، إحدى الضواحي الشرقية لمدينة ليون، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة. وهي معروفة بأنها "وكرٌ" للجريمة، وتأسست في ستينيات القرن الماضي، لاستقبال المهاجرين من دول شمال أفريقيا، وكانت تشهد سباقات للدراجات النارية وغيرها من الأمور.

ويذكر أن كريم بنزيما أو كما كان يُلقب بين أفراد عائلته وأصدقائه المقربين "كوكو"، نشأ في بيئة صعبة، إلّا أنه على عكس الكثيرين من أبناء تلك المنطقة، كان ولداً هادئاً وخجولاً، وكان يُحب كرة القدم، إذ لم تفارق الكرة يديه وقدميه.