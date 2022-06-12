شاهد .. مايان السيد تجيب بجرأة غير مبسوقة على سؤال: مين أكتر شخص نفسك فيه وعايزة تتجوزيه ؟! .. لن تصدقوا ما قالت ؟!

انت الان تتابع خبر مايان السيد تجيب بجرأة غير مبسوقة على سؤال: مين أكتر شخص نفسك فيه وعايزة تتجوزيه ؟! .. لن تصدقوا ما قالت ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة مايان السيد، جمهورها، بـزغروطة أطلقتها في حفل زفاف إحدى صديقاتها.

ونشرت مايان، فيديو وصور لها من إطلالتها بالحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا له من يوم جميل جميل".

فارس الأحلام

النجمة مايان السيد وضعت مواصفات لا تتنازل عنها في فارس أحلامها : “أريده شهما وكريما وطيب القلب، وعلى قدر كبير من المسؤولية أي يعتمد عليه”.

وذكرت مايان السيد مواصفات فارس أحلامها للمرة الأولى قائلة: "يخرجني ويفسحني كتير ويكون أطول مني".

يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022، مع النجوم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل وغيرهم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي