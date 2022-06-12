شاهد .. طلبوا الفنان الكبير حسن يوسف رأيه في حادثة وفاة الفنانة سعاد حسني ؟؟.. فكشف أسرار مخفية عن وفاتها لا يعرفها أحد !!

انت الان تتابع خبر طلبوا الفنان الكبير حسن يوسف رأيه في حادثة وفاة الفنانة سعاد حسني ؟؟.. فكشف أسرار مخفية عن وفاتها لا يعرفها أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الفنان حسن يوسف، عن رأيه في حادث وفاة الفنانة سعاد حسني في ظروف غامضة بلندن في 21 يونيو 2001، والتساؤلات التي مازالت قائمة حول انتحارها أو مقتلها بعد سقوطها من شرفة شقتها.

وقال حسن يوسف، في حوار أجراه "مصراوي" مع النجم الكبير يُنشر تباعا: "أنا في تصوري أن سعاد حسني ماتت قبل ما يمرموها، لإن اللي بيترمي وهو صاحي لازم ينزل منه دم، ولكنها لم تنزف نقطة دم واحدة مكان ما أُلقيت، فهي يا إما اتخنقت أو ماتت بحقنة سامة أو غيرها، ثم أٌلقيت على أنها انتحرت، ولكن الشواهد تقول إنها لم تنتحر".

وأضاف: "الفنان سمير صبري الله يرحمه سافر مع صفوت غطاس وراح عمل حلقة كويسة أوي عنها، ورأيه كان زي تصوري كده، أنها ماتت قبل أن تُلقى.. سعاد حسني كانت صدية عمر، وزمالة عمر، ونجاح عمر، نجاح كبير ولا يُنسى، الله يرحمها ويحسن إليها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف مسلسل "قضاة عظماء ج2" عام 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالقادر الأطرش، تأﻟﻴﻒ أحمد وليد مارديني وأشرف شتيوي، وبطولة النجوم: أحمد عبدالعزيز، سوزان نجم الدين، طارق الدسوقي، كامل إبراهيم، وشريف عواد وغيرهم