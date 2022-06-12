شاهد .. بعد اعتذار رحمة أحمد ‘‘مربوحة’’ عن دورها في هذا المسلسل.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة استئنافها تصوير مسلسلها الشهير !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بعد اعتذار رحمة أحمد ‘‘مربوحة’’ عن دورها في هذا المسلسل.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة استئنافها تصوير مسلسلها الشهير !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد ان صدمت الفنانة رحمة أحمد الشهيرة بـ«مربوحة» الجمهور باعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم «مغامرات كوكو»، وذلك بعد الموافقة على خوض بطولته والاستعداد لبدء تجهيزات التصوير للفيلم، مما وضع مسؤولي الشركة المنتجة في مأزق البحث عن بديل لها.

نفت مصادر، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استئناف دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي، مؤكّدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنَّها لازالت تعيش في حالة حزن بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إثر تداعيات إصابتهما بفيروس كورونا.

حيث أوضحت المصادر ايضاً، أنَّ الجهة المنتجة للمسلسل، لم تُحدد بعد موعد استئناف دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عالم موازي، قائلة: «لا أحد يعرف مصير هذا المسلسل، رغم تصوير عدد كبير من الحلقات، تجاوز نحو 12 يومًا تصوير».

الجدير بالذكر أن الراحلة دلال عبد العزيز، كانت تُساند ابنتها دنيا سمير غانم، في تصوير مسلسل عالم موازي، حيث كانت تُشارك في العمل وتُجسد دور رئيس حي المنطقة التي يدور فيها الأحداث، إذ كان يجمعها مشاهد بغالبية الأبطال.