شاهد .. لن تصدق السر الحقيقي لإرتداء ’’عبلة كامل‘‘ الملابس البسيطة.. الفنانة كشفت السبب المقنع بكل صراحة ودون خوف من أحد !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق السر الحقيقي لإرتداء ’’عبلة كامل‘‘ الملابس البسيطة.. الفنانة كشفت السبب المقنع بكل صراحة ودون خوف من أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تجمع جمهور الفنانة عبلة كامل على أن بساطة مظهرها من أهم مميزات أدوارها في التليفزيون والسينما، وهو ما يجعل الشريحة النسائية من هذا الجمهور تشعر بأنها واحدة من أفراد العائلة، وأم وست بيت حقيقية كما ظهرت بدورها الشهير في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، ولهذا تميزت بالأداء المقنع كل مرة، فما هي فلسفتها في اختيار إطلالاتها؟

‎‎تقول عبلة كامل في حوار قديم مع الإعلامي عماد أديب ببرنامج "على الهواء"، تم إجراؤه عقب عرض مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" : "الفلوس شيء مهم عشان الناس تصرفها وتعيش بيها، لكن مش شيء أساسي".

وتضيف موضحة رأيها في اقتناء الملابس من الماركات العالمية : "شايفة إني بلبس معقول، ولما يكون في مناسبة ممكن ألبس في حدود المناسبة، لكن بشكل عام مش عايشة عشان ألبس، وإذا في ناس يسعدها اللبس دا شيء جميل".

‎وتكشف عبلة كامل بعد ذلك عن عشقها لبعض أنواع المصوغات قائلة : "أنا بحب ألبس فضة بجنون، لكن مراعاة للظهور في البرنامج مش لابسة فضة كتير".

كما أوضحت عبلة كامل سر غيابها عن حفلات الوسط الفني قائلة : لا أقول إن حضور زملائي حفلات الوسط الفني شيء يعيبهم، لكن الوقت ضيق وعندما يتاح لي بعض الوقت فأنا أخصصه لفسح الأولاد.