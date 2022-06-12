شاهد .. صدمة بعد كشف الديانة الحقيقية والمخفية للنجم الكبير شاروخان.. ما قاله عن النبي محمد فاجأ الجميع ولم يصدقة أحد !!

انت الان تتابع خبر صدمة بعد كشف الديانة الحقيقية والمخفية للنجم الكبير شاروخان.. ما قاله عن النبي محمد فاجأ الجميع ولم يصدقة أحد !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر شاروخان من أفضل نجوم بوليوود بعد اميتاب بتشان فقد استطاع أن يمثل جميع الأدوار بجدارة فقد تمكن من تجسيد الأدوار الشريرة بجدارة، ومعظم أفلامه كان لها شهرة عالمية وحققت عائدات ضخمة محليًا وعالميًا، مما جعل من شاروخان واحد من أنجح الممثلين في السينما الهندية.

وُلد شاروخان لعائلة مسلمة في نيودلهي عام 1965، لأب حقوقي يؤمن بنبذ العنف، ويعمل لصالح حركة "خدي خدمتجار" التي تهدف إلى توحيد الهند واستقلالها.

أكد النجم الهندى “شاروخان” أكثر من مرة أنه مسلم ويفتخر بذلك وقال في تصريح سابق "أنه يصلي ويقرأ القرآن ويردد كلمات النبي محمد دائماَ لأن ذلك ماتربيت عليه وايضا ما درسته وأؤمن به".

وأكد حرصه على أداء فريضة الزكاة باستمرار، حيث يخرج نسبة من الأموال التى يربحها من التمثيل ومن مشاريعه الاقتصادية الأخرى للفقراء والمساكين. وقال “خان : “أنا مسلم ابن مسلم وسأدافع عن ديني“.

وقال "شاروخان: لقد جئت من أسرة متوسطة ووالدى كان يعمل كمزارع ليكفى نفقاتنا أنا وأخوتى، وقد ورثت منه حب العمل والإتقان حتى أنى أعمل من 18 إلى 20 ساعة فى اليوم".

وصرح شاروخان أكثر من مرة بأنه يرى نفسه شخصا عاديا حصلت له معجزة، وأنه يعيش أسطورة كما لو أنه كُتب أن يكون جزءا منها، وفي الحقيقة أن نجاحه الكبير في الهند أو خارجها دليل على صحة هذه الأسطورة.

من جانب آخر، أطلق شاروخان قبل أيام الإعلان التشويقي لفيلمه القادم ، بعنوان جوان Jawan حيث ظهر مع كدمات شديدة وضمادات.

من المقرر أن يكون الفيلم في دور العرض في الثاني من يونيو 2023 وسيصدر بخمس لغات (الهندية والتاميلية والتيلجو والمالايالامية والكانادا) وهو من إخراج أتلي مخرج أشهر الأفلام مثل رجا راني وتيري ومرسال وبيجيل.

في حديثه عن الفيلم ، قال شاروخان "جوان هي قصة عالمية تتجاوز اللغات والمناطق الجغرافية ويستمتع بها الجميع".

تابع "يعود الفضل إلى أتلي Atlee لإنشاء هذا الفيلم الفريد والذي كان أيضًا تجربة رائعة بالنسبة لي لأنني أحب أفلام الحركة! الدعابة هي مجرد غيض من فيض وتعطي لمحة عما سيأتي ".

وشكر شاروخان كل من ساهم في هذا الفيلم بعد مشاركته لبوسترات العمل وجعل الحلم حقيقة