شاهد .. ياسمين الخطيب تصدم الكل وتكشف أخيراً عن السر الخطير الذي تسبب في طلاقها وكاد ان ينهي حياتها !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ياسمين الخطيب تصدم الكل وتكشف أخيراً عن السر الخطير الذي تسبب في طلاقها وكاد ان ينهي حياتها !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

اعترفت الأعلامية ياسمين الخطيب عن اصابتها بمرض نفسي، كاد ان ينهي حياتها، حيث انها حاولت الأنتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي تتناولها لعلاج مرض اضطراب الشخصية الحاد، والتي وصفها لها الطبيب النفسي الذي يقوم بعلاجها.

وتحدثت ياسمين من خلال منشور لها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي أتناولها بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي".

تابعت: " لم تفلح المحاولة -للأسف- فأُعدت غصبًا إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها.. لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه".

كما أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد 10 أشهر من زواجها في أغسطس 2021.

مؤكدة أن كل من عرف بحالتها استغل ضعفها بلا رحمة، وأنه لم تعد لديها أي طاقة للمقاومة، واختتمت المنشور قائلة: "أتمنى الخلاص".

الجدير بالذكر ان ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، ولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.