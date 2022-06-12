شاهد .. النجمة ‘‘شيرين عبد الوهاب’’ تطلب الموت وتكشف عن مرورها بأزمة نفسية خطيرة.. والجمهور مصدوم !!

انت الان تتابع خبر النجمة ‘‘شيرين عبد الوهاب’’ تطلب الموت وتكشف عن مرورها بأزمة نفسية خطيرة.. والجمهور مصدوم !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أطلت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأجابت عن بعض الأسئلة التي طرحها عليها محبوها.



وردت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث قالت لها إحدى المتابعات: "أنا نفسيتي وحشة، وحاسة إني عايزة أموت نفسي"، لترد شيرين: "أنا كمان شوفلنا حاجة لطيفة نموت بيها إحنا الاتنين".



وسألتها متابعة أخرى: "لو هو بيكرهني إزاي أخليه يحبني"، لتجيب شيرين قائلة: "مبدئيا لمي نفسك و كراهيته ليكي مش مؤذية لو كملتي مع واحد بيكرهك هتجيني على نقالة".