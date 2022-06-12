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شاهد .. النجمة ‘‘شيرين عبد الوهاب’’ تطلب الموت وتكشف عن مرورها بأزمة نفسية خطيرة.. والجمهور مصدوم !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

أطلت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأجابت عن بعض الأسئلة التي طرحها عليها محبوها.


وردت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث قالت لها إحدى المتابعات: "أنا نفسيتي وحشة، وحاسة إني عايزة أموت نفسي"، لترد شيرين: "أنا كمان شوفلنا حاجة لطيفة نموت بيها إحنا الاتنين".


وسألتها متابعة أخرى: "لو هو بيكرهني إزاي أخليه يحبني"، لتجيب شيرين قائلة: "مبدئيا لمي نفسك و كراهيته ليكي مش مؤذية لو كملتي مع واحد بيكرهك هتجيني على نقالة".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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