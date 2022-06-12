شاهد .. أب يترك ابنته في مكان مهجور ويغادر بالسيارة وعندما نظر الى مرآة الرؤية الخلفية كانت الصدمة التي لم يتوقع حدوثها أي احد !! (فيديو صادم)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

هو مشهد يتكرر كثيرا اب يترك ابنته ويهرب بعيدا ولا نعرف ما السبب وراء هروبه ولكن بعد ان هرب شعر بالندم الشديد ولكن هذا الندم لن ينفعه ابداً.

وقد بدأت القصة في عام الفان وخمسة عشر بعد ظهور الفان وخمسة عشر ميلاديا وهو ماسبب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر الاب وهو يصعد لدار الايتام حيث تنتظره فتاة صغيرة وكانت تمسك بيدها دمية صغيرة وهو يستقبلها بالعناق والترحاب الشديد وقد صعدت الفتاة الى مصعد السيارة الامامي وكانت تمسك بيديها دميتها الصغيرة .

اتفرج الفيديو لمعرفة القصة :