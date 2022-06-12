أخبار اليمن : تصعيد جديد لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفها

تصعيد جديد لقوى العدوان في مدينة الحديدة وريفهارصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 51 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وغارة للطيران التجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة، و8 خروقات بقصف مدفعي لـ32 قذيفة و34 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.