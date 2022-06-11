شاهد .. تعرف على حكاية أكبر موقف محرج تعرضت له الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أمام الزعيم عادل إمام !!

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية أكبر موقف محرج تعرضت له الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أمام الزعيم عادل إمام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/12 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

كانت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صديقة مقربة للزعيم عادل إمام، حيث جمعتهما العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بينما السينما والمسرح، الذي كان أول وقوفها على خشبته أمامه وبسببه وبترشيحه.

قالت الفنانة رجاء الجداوي، في لقاء سابق مع الفنانة صفاء أبو السعود، ببرنامجها ساعة صفا، إنها لم تكن ترى نفسها كممثلة كوميدية، وعندما رشحها عادل إمام حاولت الاعتذار.

وقال عادل إمام لرجاء الجداوي: "اعملي الدور أنتي شرباتاته"، لترد عليه قائلة: "أنا شاربة جبس.. عارضة أزياء يعني الضحكة بحساب ودمي مش خفيف"، لكنه ألح عليها لخوض التجربة.

وكشفت رجاء الجداوي عن سعادتها البالغة بمشاركة عادل إمام في عملين مسرحيين وهما الواد سيد الشغال ومسرحية الزعيم.

هل عادل إمام النجم الأوحد؟ رجاء الجداوي ترد وأوضحت رجاء الجداوي، أن عادل إمام فنان متفاني في عمله، إذا كان لديه تصوير فيلم يتوقف عن المسرح، والعكس، لأنه يحب التركيز وإعطاء العمل حقه.

وعن شائعات تفرد عادل إمام بالعمل وحده، ورغبته في الاستحواذ على المشاهد كلها خاصة على المسرح، نفت رجاء الجداوي الأمر تماما وقالت إنه على عكس ذلك، يحب الممثل المهتم بعمله ولا يتغاضى عن إهمال أو تقصير أي فنان آخر.

وأشارت رجاء الجداوي حول هذا الأمر تحديداً، أنها عندما عُرض عليها سيناريو مسرحية الواد سيد الشغال، لم تجد جملة خاصة بها سوى "إخرس"، التي توجهها لعادل إمام في المسرحية.

ذهبت رجاء الجداوي وقالت لعادل إمام، إنها مترددة في قبول الدور، إذ كيف يأتي الجمهور لمشاهدة عادل إمام وطيلة الوقت هي تقول "أخرس"، لافتة إلى أنها بذلك تضع نفسها في موقف يكرهها فيه الجمهور.

فطلب منها عادل إمام أن تقبل الدور وتقوم به، ثم بدأ يبحث معها عن ثغرات في المشاهد والسيناريو ليضيف إلى دورها كلمات وملامح جديدة، وهذا ينفي تماما رغبته في إطفاء من حوله ليظهر هو.

وأكدت رجاء الجداوي أنها عملت مع عادل إمام في المسرح لمدة 15 عاما، طيلة فترة عرض المسرحيتين، وكانت كواليسهما من أجمل الكواليس، بالإضافة إلى أنها لم تتوقع نجاحها في الكوميديا أصلا وهو من رشحها، مشيرة إلى أنها كانت كلما تزور بلداً يرددون جملتها: "يا شماتة أبلة ظاظا فيا"، لتأثيرها في وجدان الناس بهذه البساطة.

وعن فرقة عادل إمام، أكدت رجاء الجداوي أنها تحرص على الأخلاق العامة في المسرح، فلا يمكن أن يصدر أي لفظ خادش للحياء او إشارة بذيئة أثناء العروض، لذلك كانت هذه العروض آمنة للأسرة والصغار.

وأكدت رجاء الجداوي أن أسرة مسرحية الواد سيد الشغال، تلقت تهديدات بسبب سفرهم للعرض في الصعيد أثناء وقوع بعض الحوادث الإرهابية هناك، إلا أنهم أصروا على العرض وقتها.

رجاء الجداوي: أول مرة وقفت أمام عادل إمام بلعت ذبابة كان هذا المانشيت تحديدا، هو السؤال الذي وجهته صفاء أبو السعود لرجاء الجداوي، لتتأكد منها عن صحة هذه المعلومة وكواليسها، والتي انفجرت ضاحكة بدورها لتذكرها القصة.

وروت رداء الجداوي القصة، مؤكدة صحتها، وقالت إنها كانت المرة الأولى للوقوف أمام الزعيم، والمرة الأولى لعرض مسرحية الواد سيد الشغال على مسرح السلام، وهو مسرح مفتوح.

ولأن العرض كان صيفاً، على خشبة مسرح السلام المفتوح، كان الذباب والبعوض، يتجمع على مصادر الإضاءة القوية، وكانت هذه المرة الأولى لرجاء الجداوي التي ترى فيها جمهور عادل إمام العريض.

دخلت الفنانة الراحلة التي قامت بدور "درية هانم" في المسرحية، لتقول جملتها الأولى وهي "فتحي.. يقطع شيطانك يا فتحي"، وكان فمها مفتوحاً دون أخذ حذرها.

ولكن قبل أن تلقي رجاء الجداوي جملتها، ومع فتح الستار، بدأ الجمهور في التصفيق لها، لدرجة جعلتها تتأثر وتدمع عيناها، وتترك فمها مفتوحاً دون مواربة، فابتلعت ذبابة مع الشهقة الأولى لحديثها.

أوضحت رجاء الجداوي أنها صُدمت لثواني، لمحها خلالهم الزعيم، وبدلا من أن تقول جملتها بصورة سليمة، أخطأت وقالت "فتحي.. يقطع لسانك يا فتحي" فرد عليها عادل إمام مازحا: "يقطع لساني؟ طيب".

وأكملت رجاء الجداوي، أن عادل إمامطيلة السهرة، أخذ يسخر منها كلما رأى ذبابة طائرة، ويغمز لها بعينه أن تبلعها.

ومسرحية الواد سيد الشغال من بطولة عادل إمام، رجاء الجداوي، عمر الحريري، مصطفى متولي، مشيرة إسماعيل.

يذكر أن الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي توفيت يوم 5 يوليو عام 2020، عن عمر ناهز 82 عاما، بمستشفى العزل بالإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.