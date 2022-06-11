شاهد .. الفنانة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ تكشف لأول مرة وأمام الملأ عن مرضها الصادم.. والجمهور يدخل بحالة حزن ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة ’’شيرين عبدالوهاب‘‘ تكشف لأول مرة وأمام الملأ عن مرضها الصادم.. والجمهور يدخل بحالة حزن ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/11 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ عن تفاصيل مرضها لأول مرة وذلك بعد طرح أحد المتابعين السؤال عليها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.





وسألت احدى المتابعات شيرين ما اذا كانت حامل حيث ظهر بطنها منتفخا في اكثر من اطلالة لها، لترد شيرين: "عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس إني في السابع، بس للأسف دا قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثني عشر".



وفي سؤال آخر عن رأيها بتقديم ديو غنائي إلى جانب الفنان المصري ​عمرو دياب​ قالت شيرين "حاسه أن أحنا مش لايقين على بعض، بس أكيد ممكن ودي حاجة أي حد يفرح بيها".