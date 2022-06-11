أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 218 خرقاً للهدنة الإنسانية

قوى العدوان ترتكب 218 خرقاً للهدنة الإنسانيةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 218 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، ونفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة الهناجر في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.. مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وروضة جهنم بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بخمسة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وروضة جهنم بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرق والروضة وروضة جهنم وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والملاحيظ بمحافظة صعدة، وباب غلق بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة بجيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 112 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.