أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة المناضل العميد صالح الفيل

الأمين العام يعزي بوفاة المناضل العميد صالح الفيلبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري العميد صالح صالح محمد الفيل، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في السلك العسكري عن عمر ناهز الـ85 عاماً.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى خالد صالح صالح محمد الفيل وإخوانه، بمناقب الفقيد وأدواره النضالية، حيث كان أحد الأبطال لثورة 26 سبتمبر وممن كان لهم دوراً حيوياً في الدفاع عن الثورة وقيمها ومبادئها، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل الخلافات وتوحيد الصفوف.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وآل الفيل جميعاً في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".